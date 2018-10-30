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Российский экономист отверг постулат о том, что спрос рождает предложение

Экономика

Спросом управляют мировые корпорации

Сыктывкар, 30 октября 2018, 15:36 — REGNUM  Распространенный в учебниках экономики постулат о том, что спрос рождает предложение, отверг кандидат экономических наук Максим Стыров, выступая перед студентами Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина с лекцией под общим вопросом «Духовно-нравственная проблематика в современной экономической науке». Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели сбережений, стартовавшей 29 октября.

По словам спикера, формулировка «спрос рождает предложение» уже давно неактуальна, поскольку сегодня мировые корпорации тратят значительные ресурсы на продвижение своей продукции, а потому работает правило «предложение определяет спрос».

В ходе лекции были затронуты и другие темы. Экономист рассмотрел вопросы, определяющие характерные особенности современной отечественной экономики и аспекты, которые на нее влияют. По его словам, и на рынке акций тоже не все однозначно: только 5% сделок, связанных с продажей ресурсов, являются реальной поставкой для дальнейшей переработки, все остальное — спекуляции, перепродажа активов с целью получения прибыли.

Мероприятие завершилось вопросами из зала. Каждый желающий мог получить у спикера ответы на интересующие его экономические вопросы.

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