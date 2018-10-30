Москва заблокировала запрос ЕС о созыве группы ВТО по спору о свинине

Москва, , 15:33 — REGNUM Россия заблокировала запрос Европейского союза о созыве новой третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о свинине, сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Соответствующий запрос был направлен ЕС в ВТО в связи с якобы неисполненным Россией решением, которое было ранее принято третейской группой и апелляционным органом ВТО», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Европейский союз направил иск в арбитраж ВТО о компенсации в размере 1,4 млрд евро с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета России на ввоз живых свиней из стран ЕС.

В свою очередь в Минэкономразвития пояснили, что речь идёт не о возможном штрафе, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО.

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