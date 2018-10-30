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Костромские предприниматели нашли потенциальных партнеров в Армении

Экономика

Делегация из Костромской области вернулась с международного форума «Евразийская неделя»

Кострома, 30 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Костромская область и Республика Армения заключили договоренности по экспортной деятельности, сообщает пресс-служба губернатора области. Деловые встречи сторон прошли в рамках международного делового форума «Евразийская неделя» в Ереване.

В форуме приняли участие три предприятия региона: ООО «БиоОрганикСинтез», ООО «Иордань» и ООО «Карамелия». Это региональные представители пищевого, сельскохозяйственного и ювелирного производства.

Всего на форум прибыло 2,5 тысяч участников из 25 стран мира

«Бизнес-поездка в Армению увенчалась для костромских предпринимателей новыми контактами с потенциальными клиентами и поставщиками из разных стран мира. В настоящее время прорабатываются вопросы заключения контрактов на поставку продукции из Костромской области», — отмечает пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что недавно костромская делегация провела деловые встречи в Стамбуле. Тогда лесопромышленники региона достигнули ряда предварительных договоренностей о сотрудничестве с представителями турецкого бизнеса. Содержание договоренностей не раскрывается.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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