Правительство Италии: замедление экономики вызвано глобальной конъюнктурой

Рим, , 15:24 — REGNUM Замедление роста итальянской экономики объясняется глобальной конъюнктурой и целым рядом международных факторов, не способствующих росту, заявил во вторник, 30 октября, вице-премьер Италии, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

Как только начнут действовать экономические меры, предусмотренные правительством в бюджете на 2019 год, восстановятся не только темпы роста ВВП, но и уровень счастья граждан Италии, добавил Ди Майо.

Как сообщалось ранее, по данным национальной службе статистики Istat, в третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ВВП по итогам трех кварталов вырос на 0,8%. Ожидается, что по итогам года рост ВВП составит 1%.

Глава конфедерации промышленников Италии Винченцо Боччиа также допускает, что замедление экономики вызвано рядом внешних факторов, в частности, введением администрацией США пошлин и общим снижением уровня конкуренции.

Вместе с тем Боччиа считает, что если экономика Италии и далее, в ближайшие месяцы, не будет расти, то ответственность уже целиком будет лежать на правительстве страны.

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