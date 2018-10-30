«Евродон» вывели из блэкаута – ВЭБ восстанавливает поголовье птиц

Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Агрохолдинг «Евродон» выведен из блэкаута. ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» возобновило подачу электроэнергии на производственные площадки под гарантии Внешэкономбанка. Кроме того, уточняется, что поголовье умершей птицы ВЭБ планирует восстановить за полгода. Процесс будет происходить за счёт собственного родительского стада «Евродона».

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство агрохолдинга «Евродон» скорректировало причину гибели птиц на предприятии. Как пояснили представители компании, она погибла «от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа».

Ситуацией, возникшей на предприятии, обеспокоились и власти Ростовской области. В ближайшее время «Евродону» будет выделена бюджетная субсидия. Вместе с тем Внешэкономбанк планирует поддержать компанию рублём.

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