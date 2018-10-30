В России стартовала Всероссийская неделя сбережений

Москва, , 15:17 — REGNUM В России началась пятая Всероссийская неделя сбережений. Основная задача Недели — повысить уровень финансовой грамотности широких масс населения. Акция стартовала 29 октября и продлится до 12 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2018 году Всероссийская неделя сбережений проходит под лозунгом «Заряжаем полезными знаниями». В частности, основными темами различных мероприятий Недели станут: защита прав потребителей финансовых услуг, управление личным бюджетом, финансовая безопасность, финансовые пирамиды, страховые услуги и др.

Консультировать граждан будут специалисты по защите прав потребителей территориальных органов и консультационных центров Роспотребнадзора. Для этого выпущены специальные тематические информационные материалы.

Подробнее: Граждане хранят сбережения в рублях «из-за низкой финансовой грамотности»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, граждане РФ предпочитают хранить деньги в рублях из-за частых изменений курса иностранных валют и недостаточного уровня финансовой грамотности.

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