Вторник, 30 Октября 2018 года
16:40:54 МСК

В России стартовала Всероссийская неделя сбережений

Экономика

Задача — повысить уровень финансовой грамотности населения

Москва, 30 октября 2018, 15:17 — REGNUM  В России началась пятая Всероссийская неделя сбережений. Основная задача Недели — повысить уровень финансовой грамотности широких масс населения. Акция стартовала 29 октября и продлится до 12 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2018 году Всероссийская неделя сбережений проходит под лозунгом «Заряжаем полезными знаниями». В частности, основными темами различных мероприятий Недели станут: защита прав потребителей финансовых услуг, управление личным бюджетом, финансовая безопасность, финансовые пирамиды, страховые услуги и др.

Консультировать граждан будут специалисты по защите прав потребителей территориальных органов и консультационных центров Роспотребнадзора. Для этого выпущены специальные тематические информационные материалы.

Подробнее: Граждане хранят сбережения в рублях «из-за низкой финансовой грамотности»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, граждане РФ предпочитают хранить деньги в рублях из-за частых изменений курса иностранных валют и недостаточного уровня финансовой грамотности.

Читайте также: Эксперт: граждане хранят сбережения в рублях и правильно делают

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и защита прав потребителей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить