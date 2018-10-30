Названы лидеры вторичного рынка кроссоверов в России

Москва, , 15:16 — REGNUM Автомобиль LADA 4×4 остается наиболее популярным на отечественном вторичном рынке среди кроссоверов и внедорожников. С января по сентябрь было продано 67,2 тыс. таких машин, что на 4% меньше, чем в 2017 году, сообщает «Автостат».

Второй по популярности подержанный внедорожник — Chevrolet Niva, проданный в количестве 51,8 тыс. единиц (+5%). На третьем месте — кроссовер Toyota RAV4, перепроданный в количестве 30,4 тыс. машин (+8%).

В пятерку лидеров вошли Nissan Qashqai (25 тыс. шт.; +15%) и Nissan X-Trail (24,8 тыс. шт.; +12%). Далее идут Renault Duster (21 тыс. шт.; +27%), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс. шт.; +15%), Honda CR-V (20,6 тыс. шт.; +1%), Volkswagen Tiguan (16,7 тыс. шт.; +28%) и KIA Sportage (16,7 тыс. шт.; +21%).

В общей сложности с января по сентябрь включительно в России было перепродано 853,4 тыс. кроссоверов и внедорожников. Показатель за год вырос на 7%.

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