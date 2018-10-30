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ВВП Италии перестал расти

Экономика

В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом

Рим, 30 октября 2018, 15:01 — REGNUM  В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом нынешнего года, сообщили во вторник, 30 октября, в национальной службе статистики Istat.

Экономика стагнирует, рост в сравнении с показателями предыдущего квартала не зафиксирован впервые за три года, сообщили эксперты службы.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ВВП по итогам трех кварталов вырос на 0,8%. По итогам второго квартала 2018 года ВВП рос на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Ожидается, что по итогам года рост ВВП составит 1%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что замедление роста ВВП было предсказуемым, правительство для того и планирует налоговый маневр, чтобы бороться с последствиями этого замедления.

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Экономика Италии
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