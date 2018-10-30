В Крыму обещают следить за перевозчиками

Симферополь, , 14:36 — REGNUM Жители Симферополя жалуются на недостаточное количество рейсов общественного транспорта в пиковое время, а также на некачественную организацию посадки и длительное время ожидания. Об этом 30 октября в Совмине РК заявил новый министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«К нам поступает множество обращений касаемо того, что сняты некоторые маршруты. Вечером в садовые товарищества добраться невозможно, с Куйбышевского кольца в сторону микрорайона Каменка», — сказал глава Крыма.

По словам главы РК Сергея Аксёнова, также необходимо проводить опрос жителей о качестве работы перевозчиков, а его итоги должны озвучиваться ежедневно в конце рабочего дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов назвал работу администрации крымской столицы «беспомощной» и «неэффективной», подчеркнув, что проблемы с ремонтом дорог, где задержка оценивается примерно в 6 — 12 недель, а также организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора только усугубляются.