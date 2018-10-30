Изношенность электрических сетей Киргизии достигает 70%

Бишкек, , 14:33 — REGNUM Степень изношенности киргизстанских энергетических сетей в настоящее время составляет около 65% — 70%. Об этом заявил начальник управления генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев, выступая на пресс-конференции.

По этой причине энергетики обратились к киргизстанцам с просьбой не использовать массово электронагревательные приборы в часы максимальных нагрузок на электросети.

Между тем, по словам Байгазиева, грядущей зимой веерных отключений электричества в киргизской столице не ожидается, поскольку в этом году нет дефицита воды в водохранилищах при ГЭС и проблем с передачей электроэнергии между югом и севером республики.

«После строительства и ввода в работы ЛЭП «Датка — Кемин» этот вопрос снят с повестки дня. Даже недавнее отключение жители Киргизии не почувствовали, так как это была линия 509. Это говорит о том, что надежность энергосистемы увеличилась в разы», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального директора компании «Электрические станции» Улан Орозоев сообщил, что в течение 2018 года Киргизия продала в Узбекистан 752 млн киловатт-часов электроэнергии на общую сумму в $16 млн (свыше 1 млрд рублей). Также он отметил, что в зимний период электроэнергию за рубеж Киргизия экспортировать не планирует.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних лет в Киргизии сложился очередной период маловодья, ставшего причиной резкого падения уровня воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, вырабатывающей до 70% производимой в стране электроэнергии.

Из-за этого в республике возник серьезный энергодефицит, что сподвигло киргизстанские власти ввести социальный лимит на потребление населением электричества. Также Киргизия отказалась от продажи энергии за рубеж и начала закупать электричество в Казахстане и Таджикистане.

С 2017 года ситуация изменилась в лучшую сторону — обильные ливневые дожди и таяние снегов в горах позволили накопить в Токтогульском водохранилище достаточное количество воды, увеличив производство электроэнергии и возобновив ее экспорт в соседние страны.