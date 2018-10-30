Оптимизация: в Новгородской области объединяют районные больницы

Великий Новгород, , 14:33 — REGNUM В Новгородской области три районные больницы ждёт объединение: Мошенскую ЦРБ присоединят к Боровичской, Батецкую — к Новгородской центральной районной больнице, Холмскую — к Поддорской ЦРБ. Об этом заявила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк в интервью областной газете «Новгородские ведомости».

По её словам, это решение обусловлено низкой численностью населения, проживающего в этих районах.

Саволюк заявила, что Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) не окупает затраты на содержание специалистов узкого профиля в этих районах, поскольку действует подушевой норматив: узкие специалисты предусмотрены в больницах, обслуживающих не менее 20 тыс. человек. В малочисленных районах вместо ЦРБ останутся либо участковые больницы, либо амбулатории.

При этом региональный министр здравоохранения заверила, что после объединения у жителей районов появится возможность быть обследованными у большего количества специалистов.

«Они смогут пользоваться диагностической базой и консультацией специалистов тех медицинских центров, к которым их ЦРБ присоединят», — заявила Антонина Саволюк.

Отметим, что в Мошенском районе Новгородской области на начало 2018 года проживало 6339 человек, в Батецком — 5287 человек, в Холмском — 5230 человек, при этом в Поддорском районе, к больнице которого присоединяют холмскую, население ещё меньше — 3934 человека.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на пресс-конференции в начале октября 2018 года отметил, что не говорил бы об оптимизации в здравоохранении. По его словам, происходящие процессы направлены на решение двух вопросов: качества диагностики и качества лечения.

«Поэтому не ставится и не будет поставлена задача оптимизации здравоохранения. Ставится задача снижения смертности и повышения качества жизни людей. Вот если для этого нужны какие-то перемещения, передвижки, какая-то логистика — мы безусловно будем это делать. Нам некуда ухудшать здравоохранение. Нам можно только его улучшать», — заявил глава региона.

При этом он отметил «абсурдность» работы системы здравоохранения через Фонд ОМС.

«И мы не можем, например, из областного бюджета закрывать затраты фонда ОМС. То есть фонд ОМС платит больнице в обмен на предъявленных, так сказать, пролеченных и принятых больных. Почему у нас вечная проблема с долгами медицинских учреждений в районах? Потому что у них такого количества пациентов по этим заболеваниям просто нет. И эти вопросы ставит наша прокуратура абсолютно справедливо. Есть даже закон, даже если бы у нас были деньги в областном бюджете, мы не можем закрывать те расходы, которые копятся по долгам по обязательной медицинской помощи. И это нужно решать. Как решать? То есть, наверное, нужно где-то тарифы поднимать для маленьких районов, понимая, что одно и то же заболевание не может стоить одинаково в городе и в области. Потому что в Поддорском районе вряд ли мы получим такой поток больных. Нужно думать: кого мы и где лечим», — прокомментировал губернатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у учреждений здравоохранения Новгородской области из-за финансовых проблем копятся долги, прокуратура заявляет о недофинансировании отрасли. В июле 2018 года в новгородском министерстве здравоохранения сменили руководителя: ушла в отставку Галина Михайлова, которая курировала медицину региона с 2008 года. Её место заняла Антонина Саволюк, ранее возглавлявшая одну из городских поликлиник Великого Новгорода.

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