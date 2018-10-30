Госпланирование во внешней торговле требует изменений, считают в Карелии

Петрозаводск, , 14:29 — REGNUM Государственное стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности России требует изменений, заявил научный руководитель Института Североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета, бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин на конференции в Санкт-Петербурге. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Шлямин выступил на пленарном заседании международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы — 2018», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном университете 25−27 октября.

Представляя доклад «Российско-Финляндские экономические отношения в стратегическом планировании внешнеэкономической деятельности России», он сообщил, в частности, что следует добиться гармонизации внешнеэкономической политики со стратегией пространственного планирования в России на период до 2025 года.

Также Шлямин внёс конкретные предложения по совершенствованию стратегического планирования в макрорегионе (федеральном округе).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ разработан проект, названный «Стратегия пространственного развития». В соответствии с проектом, на территории России могут появиться 14 макрорегионов. Ожидается, что окончательный вариант документа будет обнародован через месяц.