Вторник, 30 Октября 2018 года
14:38:21 МСК

Госпланирование во внешней торговле требует изменений, считают в Карелии

Экономика

Бывший торговый представитель РФ в Финляндии убеждён, что необходимо добиться гармонизации внешнеэкономической политики со стратегией пространственного планирования в России

Петрозаводск, 30 октября 2018, 14:29 — REGNUM  Государственное стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности России требует изменений, заявил научный руководитель Института Североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета, бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин на конференции в Санкт-Петербурге. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Шлямин выступил на пленарном заседании международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы — 2018», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном университете 25−27 октября.

Представляя доклад «Российско-Финляндские экономические отношения в стратегическом планировании внешнеэкономической деятельности России», он сообщил, в частности, что следует добиться гармонизации внешнеэкономической политики со стратегией пространственного планирования в России на период до 2025 года.

Также Шлямин внёс конкретные предложения по совершенствованию стратегического планирования в макрорегионе (федеральном округе).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ разработан проект, названный «Стратегия пространственного развития». В соответствии с проектом, на территории России могут появиться 14 макрорегионов. Ожидается, что окончательный вариант документа будет обнародован через месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить