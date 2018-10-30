Основатель Amazon за два дня «обеднел» на $19,2 млрд

Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Самый богатый человек в мире — глава и совладелец торговой интернет-площадки Amazon.com Джефф Безос стал беднее на $19,2 млрд. Такие потери миллиардер понёс всего лишь за два торговых дня из-за снижения стоимости акций компании. Об этом сообщает агентство Вloomberg.

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Состояние основателя Amazon превысило $150 млрд — Bloomberg

Так, в понедельник, 29 октября, акции Amazon.com Inc. упали на 6,3%. В конце прошлой недели акции ретейлера потеряли 7,8% стоимости. Инвесторов разочаровала отчётность компании, которая сообщила о недостаточно сильном росте квартальной выручки по сравнению с прогнозами.

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В настоящее время богатство Безоса оценивается в $128,1 млрд. Предыдущий рекорд по двухдневному снижению денежного состояния принадлежал основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, который в июле потерял $16,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу крупнейших капиталов, опубликованному в январе 2018 года агентством Bloomberg, основатель и крупнейший акционер Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Его капитал превысил $105,1 млрд. Ранее, в июле 2017 года, Безоса уже признавали самым богатым человеком в мире. Тогда Forbes оценил его капитал в $90,6 млрд, за полгода состояние предпринимателя выросло почти на $15 млрд.

Добавим, что, кроме 79 млн акций интернет-магазина Amazon, миллиардер также владеет издательским домом The Washington Post и частным аэрокосмическим агентством Blue Origin.