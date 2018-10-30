Субсидии — это инструмент контроля украинских избирателей — эксперт

Киев, , 14:16 — REGNUM Субсидии на жилищно-коммунальные услуги — это инструмент контроля населения и избирателей. Об этом 30 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вячеслав Потапенко.

«Манипулируя вопросом социальной справедливости, понимая, что большая часть населения не может оплатить эти тарифы, им дают субсидии. Люди должны быть благодарны государству, голосовать за лидеров страны и не могут себе позволить протестовать. Этот инструмент также работает в России. Сегодня этот инструмент внедряет Венгрия, чтобы влиять на избирателей. Это хороший инструмент влияния и контроля избирателя, на котором еще можно заработать, не торгуя, не конкурируя ни с кем», — сказал Потапенко.

Он раскритиковал политику Киева за нежелание проводить энергомодернизацию и сокращать энергопотребление, поскольку в проекте бюджета на 2019 год заложено 1,950 млрд долл. на субсидии и только 14 млн долл. — на программу по энергомодернизации «теплые кредиты».

«Украине нужно вкладывать не в субсидии, а в энергомодернизацию и сокращение энергопотребления, в том числе в жилищно-коммунальном секторе… Если люди не выходят на улицы, не перекрывают трассы, не требуют изменить ситуацию, значит, к нам относятся как к единой системе. Если внутри страны люди соглашаются оплачивать газ за олигархов, пусть соглашаются», — добавил Потапенко.

По его словам, на субсидиях зарабатывают облгазы и «Нафтогаз Украины».

«Существующая система субсидий, по сути, является коррупционной схемой. Это наша внутренняя украинская проблема… Это удобная коррупционная схема, когда деньги перетекают из бюджета к собственникам или арендаторам энергогенерирующих мощностей — облгазам и тем, кто перепродает газ. Это очень выгодно для этих собственников», — рассказал Потапенко.

Эксперт отметил, что власти засекретили данные о промышленных потребителях природного газа.

«Цена должна быть равной для бизнеса и для ЖКХ. Но основные потребители газа — это фактически засекреченная информация. Я пытался когда-то получить информацию, какое предприятие, сколько потребляет газа. Это неизвестно… Даже Гройсман на днях сказал, что «Нафтогаз» должен быть ликвидирован. Мы находимся в процессе очень болезненной трансформации — отключении от одной экономической системы и подключении к другой системе. Большой бизнес, который имеет политические рычаги влияния в Раде, перекладывает все затраты на нас с вами — обычных потребителей газа. Цена газа для населения абсолютно не отвечает ни минимальной, ни средней зарплате по Украине. Люди неспособны платить», — подытожил Потапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Украины Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ)», — сказал Гройсман.

Кроме того, 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цены на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. Так, согласно принятому документу, в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338, или 9600 гривен/тыс. кубометров, а в 2020 году — до $500, или 14 000 грн/тыс. кубометров.