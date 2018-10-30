Прогрессивная шкала потребления, а не доходов: эксперт о налоге на роскошь

Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Шкала налогообложения доходов должна оставаться плоской, потому что те, кто больше зарабатывают, и так платят больше, при этом введение «прогрессивной шкалы» в отношении потребления является возможным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщения Министерства финансов о режиме налогообложения для более обеспеченных граждан.

Ранее в Министерстве финансов опровергли сообщения о планах правительства увеличить налоги на роскошь. Правительство уже подняло «имущественные налоги на богатых», увеличив ставки налога на имущество в отношении дорогого жилья (стоимостью более 300 млн рублей) и налога на дорогие автомобили (дороже 3 млн рублей), дополнительных мер не планируется, сообщили в министерстве.

Считаю, что шкала налогообложения доходов должна оставаться плоской. Тот, кто больше зарабатывает, и так платит больше. Никакого разумного объяснения прогрессивная шкала налогообложения не имеет, кроме того, что она нравится некоторым гражданам и иногда — государству, которое ищет дополнительные источники пополнения бюджета.

Другое дело — то, что касается не заработка, а потребления. Определенная логика в том, чтобы брать более высокие налоги с тех, кто покупает дорогие вещи, есть. Хотя, с другой стороны, такой подход снижает спрос на эти дорогие вещи.

Менять режим налогообложения в нашей ситуации не нужно. Вслед за повышением того или иного налога сборы увеличиваются, но в более долгосрочной перспективе результат может быть и обратным. Предпочтительнее сделать ставку на сокращение неэффективных расходов, а дополнительно получаемые средства направлять на улучшение экономической среды, — отметил Батушанский.