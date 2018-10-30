Азиатский банк развития планирует дать Киргизии кредит на $68,5 млн

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Власти Киргизии провели переговоры с Азиатским банком развития о предоставлении республике кредита в размере $68,5 млн (4,5 млрд рублей) и гранта в сумме $9,5 млн (625 млн). Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев парламентского комитета по международным делам.

По словам чиновника, эти средства планируют направить на строительство отрезков дороги «Север — Юг» от города Балыкчы по направлению Бишкек — Торугарт и от села Кочкор до села Эпкин, общей протяженностью 68 километров.

«Срок погашения кредита — 32 года, из которых 8 лет льготных — в этот период ставка по кредиту будет равна 1,5% годовых. Дополнительное финансирование со стороны правительства Киргизии составляет $12,75 млн (свыше 839 млн рублей)», — подчеркнул он.

Также замминистра уточнил, что из этих денег непосредственно на строительные работы будут потрачены $53,5 млн (более 3,5 млн рублей), на надзорные работы — $7,1 млн (467 млн рублей), на непредвиденные расходы — $9,79 млн (644 млн рублей). При этом расходы по выплате процентов за кредит составят $3,5 млн (230 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия сотрудничает с Азиатским банком развития с 1994 года, с тех пор страна получила свыше 40 кредитов и более и 30 грантов от этой международной финансовой организации. Также за этот период АБР профинансировал 98 проектов технической помощи.

Отметим, что в сейчас внешний долг Киргизии превышает $3 млрд 809 млн (около 250,7 млрд рублей по текущему курсу). Из них долг перед Азиатским банком развития составляет более $595 млн (свыше 39,1 млрд рублей).