В больницах Киргизии внедрят электронную запись на прием к врачу

Бишкек, , 13:50 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии не намерено преобразовывать центры семейной медицины обратно в детские и взрослые поликлиники, поскольку такое разделение затруднит получение гражданами медицинской помощи. Об этом заявил глава минздрава Космосбек Чолпонбаев, выступая на заседании круглого стола «Оптимизация системы предоставления первичной медико-санитарной помощи».

На замечание депутата Бишкекского городского парламента Валентины Лисниченко о том, что взрослые больные могут заразить детей, поскольку сидят в той же очереди к врачу, министр здравоохранения отметил, что «объединение детских и взрослых поликлиник в центры семейной медицины — это мировой стандарт».

"И он показал, что проблем, о которых вы говорите, не должно быть. Сейчас мы планируем за одним семейным врачом закрепить около 1 500 — 2 000 человек. То есть он должен будет знать все о семье. И должен предугадать, что в ней может случиться. Таким образом, мы будем развивать настоящий институт семейной медицины», — подчеркнул он.

Также, по словам Чолпонбаева, этому будет способствовать введение электронной записи на прием к врачу. Минздрав уже начал закупку компьютерного оборудования для больниц.

«Человек не должен ждать, чтобы попасть к врачу. Я недавно был в Астане, там любой гражданин заходит с телефона в свой участок и записывается на прием. Почему мы не можем этого сделать? В первую очередь в Бишкеке необходимо внедрить оптимизацию первичной медико-санитарной помощи», — подытожил министр.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в медучреждениях Киргизии насчитали 13 484 врача и 33 958 специалистов со средним медицинским образованием.

Отметим, что с 1 октября 2018 года в стране изменилась система оплаты труда врачей и медицинских сестер, работающих в центрах семейной медицины (бывших поликлиниках) и в фельдшерско-акушерских пунктах. Теперь их зарплата будет состоять из гарантированной части и бонуса за результативность вклада в лечение пациента.