Законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей внесен в Госдуму

Москва, , 13:49 — REGNUM Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Для реализации прав граждан на справедливую оплату труда ЛДПР предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тыс. рублей, что позволит существенно улучшить благосостояние граждан и сделать рывок на пути преодоления бедности», — сказал Нилов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение МРОТ в 2019 году на 117 рублей — до 11,280 тыс. рублей.