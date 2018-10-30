В Ульяновской области назвали проблемные районы

Ульяновск, , 13:48 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги рейтинга муниципальных образований за январь-сентябрь 2018 года. Лидерство сохраняет Ульяновск, аутсайдером является Старокулаткинский район, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам аппаратного совещания. Большая часть показателей созвучна майским указам президента России Владимира Путина.

Рейтинг муниципальных образований сформирован по итогам девяти месяцев центром стратегических исследований региона. Согласно представленной информации, первое место занял город Ульяновск, который с начала года занимает ведущие позиции по более чем половине показателей. В частности, в областном центре — самое большое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, как следствие — крупные объёмы реализованных товаров производства и значительные поступления в бюджет. В части производства товаров Ульяновск опережает Чердаклинский район, где этот показатель вдвое выше.

В пятерку лидеров также вошли Новоспасский, Чердаклинский, Ульяновский районы и Новоульяновск. В Новоспасском районе отмечен минимальный уровень зарегистрированной безработицы (0,14%), наибольший объём строительных работ, выполненных собственными силами по договорам строительного подряда и максимальное увеличение объёма налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. В социальной сфере ведущим стал Ульяновский район, где самая низкая смертность и наибольшее число работающих инвалидов. Новоульяновск отметился ростом зарплат и низкой задолженностью бюджета по оплате товаров, работ и услуг перед предпринимателями.

В число аутсайдеров рейтинга вошли Старокулаткинский, Тереньгульский, Вешкаймский, Павловский и Сурский районы.

Губернатор Сергей Морозов акцентировал внимание на нарушения в финансовой сфере, напомнив, что руководство муниципальных образований должно нести за них «персональную ответственность». Руководству Павловского, Сурского, Базарносызганского и Старокулаткинского районов было поручено разработать программы финансового оздоровления, которые будут заслушаны на следующем аппаратном совещании.

Напомним, муниципалитеты, которые на протяжении года лидируют в рейтинге, могут претендовать на дотации из регионального бюджета. Что касается худших районов, то губернатор имеет полномочия внести в совет депутатов предложение о расторжении контракта с их главами администраций.