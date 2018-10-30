Возбуждено дело о хищении активов «Банка Воронеж» на 4 млрд рублей

Воронеж, , 13:42 — REGNUM Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж» возбуждено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре региона. Об этом ИА REGNUM сообщил 30 октября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

По версии следствия, после проведенной Центральным Банком России проверки, завершившейся отзывом генеральной банковской лицензии ОА «Банк Воронеж», сотрудниками банка, а также «иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее четырех миллиардов рублей».

В числе похищенного имущества — объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. 3,8 миллиарда рублей были обналичены по расходным ордерам в кассе банка.

Отметим, что лицензия у «Банка Воронеж» была отозвана решением ЦБ 15 июля этого года. Причины — проведение теневых валютных операций, а также наличие «активов сомнительного характера». В августе же этого года «Воронеж» по иску Центробанка был признан банкротом. Уголовное дело полиция возбудила в августе этого года, но позже отменила его возбуждение.