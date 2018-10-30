В Госдуме рассказали, чьи зарплаты растут беспрецедентно

Москва, , 13:40 — REGNUM Представители министерств и ведомств выборочно используют данные статистики и трактуют их по своему усмотрению, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Рисуя радужные картины, им стоило бы добавить, что реальные доходы населения с начала года падают в шести из восьми федеральных округов, а начиная с августа — уже в целом по всей стране», — привел данные Миронов.

Приводя сведения Росстата о росте зарплат почти на 11% с начала года, необходимо учитывать с каких мизерных показателей стартовал этот рост, и сколь невелика образовавшаяся прибавка, рассуждает депутат Госдумы.

Миронов указал на то, что за этот же период на такую же величину (около 11%) вырос совокупный капитал российских участников рейтинга миллиардеров агентства Bloomberg. При этом состояние 23 богатейших россиян выросло на 18,4 млрд долларов, то есть каждый в среднем за месяц заработал почти 90 млн долларов. Эти данные, как полагает Сергей Миронов, наглядно демонстрируют, что прибыли самых богатых наших сограждан растут совсем другими темпами, чем зарплаты подавляющего большинства населения.

«Хочется обратиться к нашим чиновникам: господа, не считайте нас за дураков. Наши люди все прекрасно видят и все понимают. Мало найти благополучную цифирь и во всеуслышание о ней возвестить, надо еще думать, «чем наше слово отзовется», — заявил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление главы Минтруда Максима Топилина о беспрецедентном росте зарплат вызвало широкий общественный резонанс.