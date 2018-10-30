Проект бюджета Дагестана на 2019 год обсудят в прямом эфире

Махачкала, , 13:29 — REGNUM Проект бюджета Дагестана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсудят в прямом эфире республиканских телеканалов и радиостанции. На вопросы журналистов ответит руководитель республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы правительства региона.

Формат публичного обсуждения проекта бюджета проводится в республике впервые. Трансляция начнётся завтра, 31 октября, в 10:00 на республиканских телеканалах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан» и ННТ, на радиостанции «Страна гор», а также в социальных сетях.

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Напомним, с инициативой о необходимости публичного обсуждения проекта республиканского бюджета накануне, 29 октября, в ходе оперативного совещания выступил журналист и политолог Эдуард Уразаев. Он заявил, что доклад врио заместителя председателя республиканского правительства Гаджимагомеда Гусейнова выглядит достаточно оптимистичным, но вместе с тем по нему возникает ряд вопросов. Глава Дагестана со своей стороны заверил, что предварительное обсуждение проекта обязательно состоятся.

«Это правильное предложение, потому что когда мы работаем с журналистским сообществом, отвечаем на вопросы всех людей, которые читают, задумываются, задают вопросы. Мы очень заинтересованы в поддержке народа, так как, чувствую, что проводимые нами мероприятия по наведению порядка не всеми воспринимаются однозначно положительно», — заявил Васильев.