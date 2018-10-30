Повышение экосбора — это «шоковый» сценарий в интересах утилизаторов

Москва, , 13:28 — REGNUM Существующий уровень технологического развития рынка переработки не оправдывает такого повышения ставок на переработку пластика и металла, как предлагает Минприроды, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву сообщила, что Минприроды предлагает повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Повышение экологического сбора скажется на цене товаров для потребителей.

«Мы полностью выполняем нормативы по утилизации, предусмотренные текущим законодательством, поэтому были крайне удивлены такой инициативой со стороны Минприроды.

Несмотря на то, что мы на 100% выполняем нормативы по переработке, рост ставок на пластик на 250%, а на металл, включая алюминий, — 800%, можно назвать шоковым сценарием. Более того, существующий уровень технологического развития рынка переработки не оправдывает такого повышения ставок.

Ценообразование на рынке непрозрачно, а это крайне важный фактор при решении вопроса о повышении ставок. По опыту рынка подакцизных товаров можно предположить, что данная мера даст импульс развитию теневого рынка торговли актами утилизации. При этом доля непереработанных отходов будет только расти.

Что касается производителей, то они будут вынуждены компенсировать свои затраты на экосбор за счет повышения цены продукции для конечного потребителя.

Нужно сказать, что на определенном этапе бизнес обсуждал и представлял в правительство сбалансированный сценарий по увеличению размера сбора, однако по неизвестной нам причине такие предложения не были учтены. Складывается впечатление, что предложенные ставки учитывают интерес исключительно одной стороны — утилизаторов».

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