Эксперт: Рост цен на бензин остановит введение системы лицензирования

Москва, , 13:24 — REGNUM Любое вторжение в рыночное регулирование цен может приводить к серьезным диспропорциям и к еще более серьезным, когда в ситуации, требующей «хирургического вмешательства» врач прописывает витамины. Сейчас выбора как сдержать цены на бензин особенно нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Ирина Комарова.

В сентябре индекс потребительских цен на автомобильный бензин возрос на 0,1% (за период с начала 2018 года — на 8,9% (!), индекс цен производителей увеличился на 10,0% (за период с начала 2018 года — на 26,1%(!)). Дополнительное давление на цены продолжает оказывать и положительная динамика мировых цен на нефть. Ухудшение показателей добычи нефти в Венесуэле, инфраструктурные и логистические ограничения по доставке нефти на НПЗ и экспортные терминалы в США, риски снижения добычи иранской нефти ограничивают возможности расширения мирового предложения нефти и тем самым подстегивают их дальнейший рост.

«Конечно, можно было бы и не применять прямого директивного регулирования цен, а ввести, например, гибкий акциз на нефтепродукты, величина которого будет привязана к динамике мировых цен на нефть. С их ростом косвенный налог будет снижаться с тем, чтобы не допустить резкого роста цен на бензин. Но реализация данной инициативы требует временного лага, а его в нынешних условиях уже нет», — считает эксперт.

По ее мнению, сейчас есть абсолютное понимание того, что в нынешних условиях нефтяные компании сделают выбор в пользу продажи топлива по единым ценам независимым АЗС и дочерним предприятиям с целью стабилизации цен. Данная мера видится менее болезненной, чем введение заградительных пошлин на экспорт нефти. За 8 месяцев 2018 г. из 366,3 млн тонн добытой нефти 169,2 млн тонн, то есть доля экспорта нефти в добыче составляет 46,2%. При этом соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в сентябре 2018 г. составляет 57,8%. Очевидно, что при таких значениях введение заградительных пошлин на экспорт сократит доходы нефтяных компаний значительно сильнее, чем реализация продукции по единой цене на внутреннем рынке.

«Если говорить о сырьевых державах, то не во всех из них рост мировых цен на нефть корреспондирует с ростом внутренних цен на бензин. Хрестоматийный пример — Венесуэла, где правительство держит цену на бензин на одном из самых низких в мире уровней уже на протяжении более двадцати лет. Но сказать, что этот пример — образец для подражания — точно нельзя. Сохраняя неизменной цену на один единственный товар — бензин, финансовые власти страны не в состоянии справиться с галопирующей инфляцией, наблюдаемой как по продовольственным, так и непродовольственным товарам и услугам», — отметила Комарова.

К числу стран с наиболее выгодными ценами на бензин можно также отнести Саудовскую Аравию, Иран, Кувейт. Низкая цена достигается за счет низких ставок акцизов и прямого государственного субсидирования нефтяной отрасли. Хорошо это или плохо — вопрос открытый, ведь поддерживая одну отрасль, можно ограничить развитие других перспективных отраслей. А вот Норвегия с высокими показателями нефтедобычи полностью отказалась от субсидирования нефтяной отрасли. Как результат, одна из самых высоких цен на бензин в мире.

«Встает вопрос — какие же шаги предпринимать России. Сейчас может идти речь о введении системы лицензий на экспорт нефтепродуктов, как системы, которая позволит не допустить эгоистичных и импульсивных действий со стороны игроков отрасли, а также создаст четкие правила игры на данном рынке — определит гарантированный объем поставок топлива на внутренний рынок. Лицензирование является более либеральной мерой, чем заградительные пошлины. Наличие лицензий на экспорт сохранит здоровую конкуренцию между сильными компаниями, будет стимулировать повышение уровня их технологического оснащения с тем, чтобы поставлять на внешний рынок высоко конкурентоспособную продукцию, в то время как пошлины просто отсекут любые возможности для развития», — высказала свое мнение эксперт.

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