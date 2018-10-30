На 103 рязанских предприятиях повысят производительность труда

Рязань, , 13:24 — REGNUM Рязанская область стала одним из регионов, где в пилотном порядке будет реализовываться программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения». Как сообщила 29 октября пресс-служба правительства области, до 2024 года в проект планируется привлечь 103 предприятия области.

«В реализацию проекта до 2024 года планируется вовлечь 103 крупных и средних предприятий Рязанской области. Параллельно будет осуществляться подготовка регионального центра компетенций для организации самостоятельной работы предприятий области в рамках программы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон, цель программы — повысить производительность труда на предприятиях за три года на 30%.

ИА REGNUM напоминает, что программа была утверждена президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Отмечалось, что реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» позволит повысить конкурентоспособность предприятий за счёт внедрения лучших методик по повышению производительности труда.