Вторник, 30 Октября 2018 года
14:43:35 МСК

На 103 рязанских предприятиях повысят производительность труда

Экономика

Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будет работать программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

На 103 рязанских предприятиях повысят производительность труда
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Работницы на конвейере

Рязань, 30 октября 2018, 13:24 — REGNUM  Рязанская область стала одним из регионов, где в пилотном порядке будет реализовываться программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости населения». Как сообщила 29 октября пресс-служба правительства области, до 2024 года в проект планируется привлечь 103 предприятия области.

«В реализацию проекта до 2024 года планируется вовлечь 103 крупных и средних предприятий Рязанской области. Параллельно будет осуществляться подготовка регионального центра компетенций для организации самостоятельной работы предприятий области в рамках программы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон, цель программы — повысить производительность труда на предприятиях за три года на 30%.

ИА REGNUM напоминает, что программа была утверждена президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Отмечалось, что реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» позволит повысить конкурентоспособность предприятий за счёт внедрения лучших методик по повышению производительности труда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить