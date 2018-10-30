Рубль не уступает доллару отметку 66

Москва, , 13:17 — REGNUM В новейшей истории рубля бывало всякое, в том числе «черные вторники», обвалы и девальвации. График валюты РФ движется вслед за экономическими и политическими изменениями в стране и в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

Стабильность бывает только временной. Потому хранить все сбережения в рублях рискованно и нецелесообразно. Финансово грамотные люди так не делают. Они распределяют деньги между несколькими валютами и помещают их в дело. Сегодня даже грамотные финансовые аналитики и экономические обозреватели нередко ошибаются. Причина проста: слишком много факторов влияет на ситуацию.

«Валютная пара доллар/рубль находится на поддержке в диапазоне 65−63. В сентябре ЦБ РФ около этих уровней было влито в покупку доллара более 16 млрд рублей. Вряд ли те инвесторы просто так пустят эту валютную пару вниз. Так что основное ожидание — доллар будет стоить больше 70 рублей, но это в долгосрочной перспективе. В ближайшее время инструмент будет стоять в районе отметки 66 и, скорее всего, драйвером движения наверх будут новые санкции в отношении РФ», — считает эксперт.

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