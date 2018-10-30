Банки борются за клиентов: эксперт о росте объемов рефинансирования

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Увеличение объемов рефинансирования кредитов объясняется не ухудшением экономической ситуации, а борьбой банков за клиентов с хорошей историей, которым предлагаются более выгодные ставки, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 октября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя результаты исследования об объемах кредитов на рефинансирование в 2018 году.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в первом полугодии 2018 года объем кредитов, взятых на покрытие прежних долгов, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года вырос на 70% до 68,3 млрд рублей.

Средняя сумма кредита на рефинансирование выросла на 17% до 520 тыс. рублей. Число договоров рефинансирования выросло с 92 тысяч в первом полугодии 2017 года до 131 тысячи в первом полугодии 2018 года. Доля кредитов, взятых на рефинансирование, в общем объеме всех кредитов выросла с 1,5 до 2,28%.

Я считаю, что дело здесь не в ухудшении экономической ситуации. Да, она ухудшается, но это выражается в другом — например, в росте просроченной задолженности по кредитам. Люди, не видя иной возможности, влезают в долги.

В случае же с ростом объемов рефинансирования мы имеем дело с политикой банков, которые готовы предложить более выгодные ставки. Таким способом участники рынка борются за новых клиентов.

Нужно учитывать, что у граждан, которым предлагают рефинансирование их займов на лучших условиях, как правило, хорошая кредитная история. Банки заинтересованы в привлечении таких клиентов, — отметил Джикович.