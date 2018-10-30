В Дагестане отремонтируют свыше 100 многоквартирных домов за три года

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Махачкала, , 12:22 — REGNUM В течение трёх лет в Дагестане будет отремонтировано 117 многоквартирных домов общей площадью свыше 390 тыс. кв. метров. На эти цели будет израсходовано 522 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дагестанского фонда капитального ремонта.

Краткосрочный план, утвержденный правительством республики, рассчитан на 2017−2019 годы. Реализация данной программы улучшит жилищные условия 17 тысяч жителей региона.

В 2017 году в Дагестане было отремонтировано около 40 домов. До конца 2018 года в планах у регионального оператора завершить работы ещё в 37 домах на сумму более 174 млн рублей. Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш и фасадов — основные виды работ в рамках данной программы.

В 2018 году минимальный размер взноса за капитальный ремонт по Дагестану составляет 5,4 рублей за один квадратный метр. Эти ежемесячные взносы собственников жилья являются единственным источником финансирования работ.

Напомним, в рамках предыдущего плана — с 2014 по 2016 год — в регионе было отремонтировано 84 многоквартирных дома, общая площадь которых составила более 331 тыс. кв. метров. Были проведены работы по замене кровли, ремонту фасада и обновлению инженерных сетей водопровода, теплоснабжения и канализации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Дагестане было выделено около 13 млн рублей для пенсионеров на компенсацию затрат на взносы за капитальный ремонт. Достигшим 70-летнего возраста в республике предоставляется 50-процентная субсидия. 100% платы возмещается тем, кому исполнилось 80 лет. Однако рассчитывать на субсидию пенсионеры могут лишь не имея долгов по оплате за капитальный ремонт.

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