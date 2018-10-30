Глава Минэнерго РФ: Экспортные пошлины на нефть — крайняя мера

Москва, , 12:19 — REGNUM Заградительные пошлины на экспорт нефти в отношении российских компаний будут применены лишь в качестве крайней меры — если предприятия нефтяной сферы не выполнят своих обязательств по сдерживанию внутренних цен на бензин. Об этом 30 октября заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

По словам министра, в том случае, если розничные цены на топливо в России «будут держаться», а нефтяные компании «будут выполнять свои обязательства», применение экстренных мер, предполагающих введение пошлин на экспорт нефти, не понадобится.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два дня Минэнерго РФ проведёт консультации с нефтяными компаниями. Результатом переговоров должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты, подчеркнул премьер-министр РФ.

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