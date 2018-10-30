В России за девять месяцев возведено 45,5 млн кв. метров жилья

Москва, , 12:18 — REGNUM В России за девять месяцев 2018 года возведено 45,5 млн кв. метров жилья, введено в эксплуатацию 613,6 тыс. квартир. Это 98,1% к соответствующему периоду 2017 года, тогда было введено 46,4 млн кв. метров жилья, сообщили в Росстате

По объёму ввода жилищного строительства лидирует Московская область. За январь — сентябрь в регионе построено 13,9% от общей площади строящегося жилья по России. В пятёрку лидеров по вводу жилья также вошли: Краснодарский край (6%), Ленинградская область (4,6%), Москва (3,9%) и Татария (3,8%).

При этом с начала года наблюдалось снижение ввода жилья в некоторых городах России. Например, в Башкирии — на 12,5%, Новосибирской области — на 8,5%, Свердловской области — на 7,9%.

Минстрой РФ разработал стратегию жилищного строительства до 2025 года

Также за девять месяцев индивидуальными застройщиками в России введено 161,7 тыс. жилых домов общей площадью 22,5 млн кв. метров (116,2% к январю — сентябрю 2017 года). Доля индивидуального домостроения составила 49,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что объем ввода жилья в России в 2018 году составит примерно 80 млн кв. метров. Министерством разработана стратегия жилищного строительства до 2025 года, которая представлена президенту России Владимиру Путину.

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