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«Роснефть» нашла в Китае потенциального покупателя

Экономика

Китайская компания CEFC China, с которой российская компания ранее заключила договор, обанкротилась

«Роснефть» нашла в Китае потенциального покупателя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 30 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Контракт, который российская нефтяная компания «Роснефть» заключила в сентябре 2017 года с китайской компанией CEFC China на поставку нефти, может перейти государственной CITIC Resources. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Частная китайская компания CEFC купила у QIA и Glencore 14,16% «Роснефти»

Стать крупным акционером «Роснефти» CEFC не успела: она обанкротилась и была вынуждена распродавать свои активы. Уточняется, что договор был заключён на пять лет и предусматривал автоматическое продление на такой срок. Согласно контракту, «Роснефть» должна была поставлять китайской компании 10 млн тонн ежегодно. Кроме того, договор обязывал китайскую компанию приобрести 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.

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Сроки перехода контракта к CITIC Resources не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская энергетическая компания CEFC China Energy, или «Хуасинь», согласно договоренностям, достигнутым в сентябре 2017 года, должна стать акционером «Роснефти», купив 14,6% акций российской компании у консорциума (в него входят швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестфонд QIA). Сделку тормозит расследование в отношении основателя и председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина, начатое 1 марта 2018 года.

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