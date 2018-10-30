Глава Крыма: В Симферополе ремонтируют не те дороги

Симферополь, , 12:07 — REGNUM Наибольшее отставание по графику капитального ремонта дорог в Симферополе наблюдается на проспекте Кирова и улицах Севастопольская, Жукова, Козлова, а на улицах Маяковского и Авиационной ремонт даже не начинали. При планировании была нарушена приоритетность. Об этом 30 октября на рабочем совещании в крымском правительстве сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«На всех объектах количество рабочих и техники не соответствует заявленному подрядчиками. У нас весь центр города стоит в пробках, люди не могут добраться на работу, ходят пешком, потому что ждать общественный транспорт бесполезно. Ремонт центральных улиц города был бы понятен, если бы городские власти определились с подрядчиками в кратчайшие сроки, в которые бы работа была выполнена. В итоге у нас ремонтируются центральные улицы вместо объездных, которые в гораздо большей степени нуждаются в капремонте», — отметил глава РК.

По его словам, все участки ремонтируемых дорог должны быть сданы в промежутке с 10 по 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв объяснил задержку выполнения ремонта дорог «недопониманием между подрядчиком и техническим контролем».

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