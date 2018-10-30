Рынок страхования на Украине в плачевном состоянии — эксперт

Киев, , 12:08 — REGNUM На украинском рынке страхования остаются компании, которые не боятся высоких рисков, заявила директор Украинской федерации страхования, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова 30 октября в эфире радиостанции «новое время».

«Вкладывая в Украину, ты рискуешь. Может быть выиграешь, может и нет», — отметила эксперт.

По мнению Третьяковой, топ-менеджеры страховых компаний, подобно руководителям банков, имеют возможность перекладывать деньги клиентов в свой карман и государство не спешит наводить порядок в этой сфере.

Напомним, крупнейшая международная страховая компания AXA Group продала свои активы канадской компании и ушла с украинского рынка.

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