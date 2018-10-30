Производители предупредили о возможном росте цен на продукты в России

Москва, , 11:46 — REGNUM Производители продуктов питания и напитков предупредили правительство РФ о возможном росте цен из-за планов Минприроды повысить ставки экологического сбора, пишет 30 октября «Коммерсантъ».

Так, исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором отметил, что повышение ставки приведет помимо удорожания продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов.

Кроме того, с аналогичным предложением выступила ассоциация «Русбренд», которая объединяет крупнейших производителей потребительских товаров, а также Национальный союз производителей молока.

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Издание отмечает, что Минприроды предложило повысить экологический сбор для металлических упаковок из алюминия с 2,4 тыс. рублей за тонну до 20 тыс., а для упаковочного материала из полимера — с 3,8 тыс. рублей за тонну до 10,4 тыс.

Напомним, ранее в Минприроде заявили, что госпрограмма «Охрана окружающей среды» в 2019—2021 годах сможет получить больше средств из федерального бюджета за счет поступлений от экологического сбора.

Согласно прогнозу, доходы от экологического сбора в 2019 году окажутся больше прогнозируемых на 2 млрд рублей. В 2020 году они вырастут еще на 2,5 млрд рублей, а в 2021 году — почти на 1 млрд рублей.

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