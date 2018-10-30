Владельцы нефтеперевозящих компаний Пакистана грозят забастовкой

Исламабад, , 16:27 — REGNUM В ходе пресс-конференции в национальном пресс-клубе в Исламабаде председатель Ассоциации владельцев нефтеперевозящих компаний Аслам Хан Ниази пригрозил правительству Пакистана массовой забастовкой.

По словам Ниази, причиной недовольства предпринимателей стало решение Службы по регулированию нефти и газа Пакистана позволить китайским нефтеперевозчикам работать в стране в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. С точки зрения Ассоциации владельцев нефтеперевозящих компаний, китайские перевозчики менее надежны и безопасны, они также не готовы рисковать, осуществляя поставки в опасные районы страны.

Обеспокоенные возможной конкуренцией со стороны Китая, пакистанские нефтепервозчики готовы провести забастовку, грозящую парализовать все поставки топлива в стране. По словам Ниази, «мы не прекратим акцию протеста, пока не добьемся своего».