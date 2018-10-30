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В Москве в 25 раз выросло число зарегистрированных объектов недвижимости

Экономика

За последние три года число официально зарегистрированных объектов недвижимости выросло с 132 тыс. до 3,5 млн адресов

В Москве в 25 раз выросло число зарегистрированных объектов недвижимости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 30 октября 2018, 11:43 — REGNUM  В адресном реестре столицы России с 2016 года в 25 раз выросло количество зарегистрированных адресов. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

Отмечается, что за последние три года число официально зарегистрированных объектов недвижимости выросло с 132 тыс. до 3,5 млн адресов. В ведомстве подчеркнули, что указанный стремительный рост связан с тем, что госуслуга по присвоению, изменению или аннулированию адреса стала бесплатной.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года стало известно, что около 400 тыс. жилых помещений в Москве до сих пор не приватизированы.

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