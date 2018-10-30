Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев представил Свердловскую область в штаб-квартире ООН, рассказав о достижениях в экономике и социальной̆ сфере, а также о работе, проводимой в регионе для формирования основы для лучшей̆ жизни будущих поколений. Презентация прошла в рамках программы МИД РФ «Регионы России и цели устойчивого развития ООН».

Открывая встречу, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал Свердловскую область регионом с богатой историей и огромным потенциалом, а также промышленным, образовательным, культурным центром, крупным транспортным узлом. Он отметил, что у свердловской делегации здесь, на площадке ООН, есть еще одна задача, помимо презентации региона. Это продвижение заявки Екатеринбурга, который является сегодня одним из кандидатов на право проведения Всемирного ЭКСПО-2025.

Свердловская область была представлена представителям стран-членов Организации Объединенных Наций как субъект Российской Федерации, в котором решаются задачи, созвучные целям устойчивого развития, определенным в 2015 году на Генеральной ассамблее ООН. Отметим, всего таких целей 17, среди них — обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте, обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования, обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным источникам энергии. Также в числе целей устойчивого развития ООН — содействие неуклонному экономическому росту, полной занятости и достойной̆ работе, индустриализация и внедрение инноваций и другие. Предполагается, что эти цели должны быть достигнуты к 2030 году повсеместно.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской̆ области задачи по обеспечению всеобщего блага жителей, сбережению уникального природного многообразия региона уже успешно решаются. Так, регион по праву сегодня называется индустриальными центром России, одним из лидеров в аграрной сфере. Около 70 процентов бюджета Свердловской области направляется на выполнение социальных программ, уделяется повышенное внимание экологическим вопросам: затраты на охрану окружающей̆ среды за последние пять лет на Среднем Урале в общей̆ сложности составили 365 миллионов долларов — это внушительная цифра. Ведется работа и по другим направлениям.

«Как руководитель одного из крупнейших регионов России, вижу миссию Свердловской̆ области в том, чтобы способствовать развитию инноваций в интересах будущих поколений, для их успешной̆ интеграции в глобальный̆ мир. Движение вперед по вектору целей̆ устойчивого развития ООН — пример эффективной̆ стратегии внедрения инноваций в интересах будущих поколений, обеспечения преемственности связей̆, бережному отношению к нашему общему дому — планете Земля. И мы на уровне Свердловской̆ области полностью поддерживаем и разделяем данный̆ подход», — заявил Евгений Куйвашев.

Особое место в докладе губернатора заняли проект преобразования Свердловской области в высокотехнологичный «умный регион» и российская заявка на право проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

В презентации, состоявшейся в штаб-квартире ООН в рамках программы МИД РФ, помимо Свердловской области была представлена российская столица. С докладом «Достижения Москвы в области устойчивого развития» выступил министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей̆ Москвы Сергей Черемин. Руководители Постоянных представительств России при ООН после окончания презентации задали выступившим интересующие их вопросы: о развитии образования в российских регионах, подготовке научных кадров, наполняемости бюджетов субъектов РФ. Кроме того, участники мероприятия интересовались возможностями, которые даст проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Отметим, в мероприятии принял участие также заместитель директора отделения ООН-Хабитат в Нью-Йорке Филип Декорт. ООН-Хабитат — организация, одним из ключевых направлений деятельности которой является устойчивое городское развитие.