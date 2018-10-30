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Налоговые поступления в бюджет Южной Кореи увеличились на 26 млрд долларов

Экономика

Рост наблюдается, несмотря на высокую безработицу и кризис на рынке недвижимости

Налоговые поступления в бюджет Южной Кореи увеличились на 26 млрд долларов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Сеул, 30 октября 2018, 21:27 — REGNUM  Бюджет Республики Корея в 2018 году получит на 26 млрд долларов больше в виде собранных налогов, чем в 2017. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление члена Национального собрания.

Общая сумма налоговых поступлений составит 263 млрд долларов, что значительно выше ожидавшихся 223 миллиардов. Такой рост обусловлен в первую очередь увеличением корпоративных налогов и налога на доход. В 2017 году также наблюдался прирост в размере 19 млрд долларов.

В 2019 году правительство планирует существенно снизить топливный налог, чтобы облегчить финансовое положение малообеспеченных слоёв населения. В то же время, продолжится увеличение корпоративных налогов; планируется повысить ставки для иностранных IT компаний. Кроме того, будут введены дополнительные налоги на рынке недвижимости, чтобы выдавить спекулятивных игроков, которые стали причиной скачка цен в этом году.

Правительство также рассматривает возможность отмены размещения государственных облигаций до конца года на общую сумму 25 млрд долларов, так как высокие налоговые поступления покрывают текущие потребности в финансировании.

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Зарубежная хроника
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