Министр нефти и газа: в Индии будут искать альтернативные источники энергии

Нью-Дели, , 17:26 — REGNUM «В скором времени мы не будем зависеть от нефтепродуктов, так как мы уже используем солнечную энергию, а недавно мы начали осуществление политики в отношении биотоплива в Индии», — заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан на встрече сторонников партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) в Хайдарабаде.

По информации индийского новостного агентства Ani, в своей речи министр особое внимание уделил проблеме роста цен на топливо в Индии. «Цены на нефть не связаны с индийским рынком, это международный товар. Мы должны продавать нефть на основе цен на международном рынке. Чтобы снизить нагрузку на население, правительство приняло решение снизить цены на топливо в штатах на 2.5 рупии за литр (примерно 2.25 рублей)», — заявил министр. Напомним, что 4 октября министр финансов Арун Джетли объявил о снижении цен на бензин на 2.5 рупии, в то время как цены на дизельное топливо было решено снизить на 1.5 рупии.