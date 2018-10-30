Вторник, 30 Октября 2018 года
11:32:34 МСК

В Воронеже ликвидировали крупную коммунальную аварию

Экономика

В зоне аварии оказались около 20 тыс. человек, но отключения жители не заметили — спасла плюсовая температура на улице

Воронеж, 30 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Около 20 тыс. человек оказались в зоне крупной коммунальной аварии на теплотрассе в Ленинском районе Воронежа вечером 29 октября. Порыв магистральной трубы произошел на улице 20 лет Октября во второй половине дня, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь управы Ленинского района Воронежа Александр Барбашинов.

Утечка была обнаружена около 16:00, к 17:15 специалисты определили точное место аварии и приступили к ее устранению.

«Перекрыли участок утечки, всю трассу отключать, сливать теплоноситель не стали, так как погода хорошая, разморозки не предвиделось. Участок трубы заменили и в 23:42 возобновили подачу тепла. Контур весь не сливали, теплоноситель был в домах, трубы остывали, но, судя по тому, что жалобы не поступали, жители отключения и не заметили бы, если бы не сообщения СМИ», — пояснил представитель управы.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Воронеже в этом году стартовал в начале октября. Это первая крупная коммунальная авария с момента его начала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коммунальные проблемы Воронежа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить