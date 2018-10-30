В Воронеже ликвидировали крупную коммунальную аварию

Воронеж, , 11:08 — REGNUM Около 20 тыс. человек оказались в зоне крупной коммунальной аварии на теплотрассе в Ленинском районе Воронежа вечером 29 октября. Порыв магистральной трубы произошел на улице 20 лет Октября во второй половине дня, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь управы Ленинского района Воронежа Александр Барбашинов.

Утечка была обнаружена около 16:00, к 17:15 специалисты определили точное место аварии и приступили к ее устранению.

«Перекрыли участок утечки, всю трассу отключать, сливать теплоноситель не стали, так как погода хорошая, разморозки не предвиделось. Участок трубы заменили и в 23:42 возобновили подачу тепла. Контур весь не сливали, теплоноситель был в домах, трубы остывали, но, судя по тому, что жалобы не поступали, жители отключения и не заметили бы, если бы не сообщения СМИ», — пояснил представитель управы.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Воронеже в этом году стартовал в начале октября. Это первая крупная коммунальная авария с момента его начала.