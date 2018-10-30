В Якутии благоустроят 83 объекта в рамках формирования комфортной среды

Якутск, , 11:11 — REGNUM 71 двор, 11 территорий общественного пространства и парк в Якутии попали в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство этих объектов муниципалитеты республики получат 330,1 млн рублей субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Средства на реализацию планов благоустройства 83 территорий получил 21 район Якутии, на 42 объектах запланированные работы уже завершены, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвует 3 002 муниципалитета. Плановый объём финансирования с учётом федерального, региональных, муниципальных бюджетов и частных инвестиций составляет 51,5 млрд. рублей