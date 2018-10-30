Швеция готовит свои предприятия к жёсткому Brexit

Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Business Sweden, организация, владельцем которой является шведское правительство наряду с крупнейшими представителями бизнеса страны, запустила специальную службу для поддержки шведских экспортных предприятий в связи с Брекситом. Об этом сообщает шведское новостное радио Ekot.

На фоне опасений по поводу выхода Британии из Европейского союза без подписания какого-либо договора Business Sweden получает всё больше вопросов от шведских компаний, обеспокоенных последствиями Брексита.

— Риск того, что Великобритания покинет ЕС без договора, сейчас очевиден, — заявляет ведущий экономист Business Sweden Лена Сэлльгрен. — И мы получаем от различных предприятий всё больше вопросов о том, какие последствия это будет иметь на ведение дел.

Среди вопросов, беспокоящих шведские компании — таможенные процедуры, разрешение на работу, вероятность коллапса в британских портах и многие другие. На данный момент бизнес с Великобританией ведут более 3200 шведских предприятий, и большинство из них не имеют никакого опыта работы с партнёрами вне Европейского союза.

29 марта 2019 года Великобритания должна полностью покинуть Европейский союз, однако переговоры о смягчении Brexit пока не приводят к существенным результатам, что вызывает беспокойство компаний по всему миру.