На строительство нового ЛДС Новосибирск получит от Москвы 3,5 млрд рублей

Новосибирск, , 11:02 — REGNUM На строительство в Новосибирске ледовой арены к молодежному Чемпионату мира по хоккею из федерального бюджета будет выделено в общей сложности 3,5 млрд рублей. Об этом на сессии Законодательного собрания региона рассказал вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, который сегодня, 30 октября, находится в Новосибирске.

«Сегодня состоится важное событие — по сути, начало строительства новой ледовой арены, которое должно быть завершено в ближайшие несколько лет, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Жукова. — В 2023 году в Новосибирске состоится молодежный Чемпионат мира по хоккею. К этому моменту необходимо завершение строительства арены. В федеральном бюджете предусмотрены средства в 2019 году — 300 миллионов рублей, в 2020 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году — 1,8 миллиарда».

Кроме того, как подчеркнул Жуков, 500 миллионов рублей в текущем году было выделено на строительство волейбольного центра в Новосибирске, ещё 280 млн будет выделено в 2019 году и 550 млн рублей — в 2020 году.

Кроме того, за счёт федерального финансирования в городе будет построен перинатальный центр. В 2019 году на него выделят 520 миллионов рублей, в 2020 году — 1,8 миллиарда рублей.

Отметим, что новосибирские депутаты готовятся принимать бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. В бюджет региона на строительство ледовой арены было заложено 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские общественные активисты провели пикет против строительства нового ЛДС рядом с Обью на левом берегу города. Они требуют, чтобы строительство ЛДС перенесли, например, в район Северного аэропорта.

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