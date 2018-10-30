Минфину разрешат брать кредиты в банках для федерального бюджета

Москва, , 10:49 — REGNUM Законопроект, позволяющий федеральному бюджету брать кредиты у банков, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. Поправками в Бюджетный кодекс Минфину разрешается в случае необходимости прибегать к осуществлению краткосрочных заимствований у банков, деньги могут пойти и на кредитование регионов.

Так, поправками дается возможность осуществления государственных заимствований Российской Федерации на цели пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения расходных обязательств федерального бюджета, то есть речь идет о случаях кассового разрыва.

«В указанных случаях Минфин России будет вправе прибегать к осуществлению краткосрочных заимствований», — отмечают в правительстве.

По мнению авторов, наличие в настоящее время существенного объема остатков средств на счетах, открытых органами Федерального казначейства, а также временно свободных средств на едином казначейском счете не может свидетельствовать об исключении в будущем ситуации, при которой объема средств на едином счете федерального бюджета в краткосрочном периоде будет недостаточно для своевременного исполнения расходных обязательств федерального бюджета, то есть возникновения кассового разрыва.

В правительстве не скрывают намерения Федерального казначейства для повышения эффективности управления временно свободными средствами на едином казначейском счете снизить размер минимального объема средств на едином казначейском счете, что повышает риски кассовых разрывов.

«Таким образом, привлечение краткосрочных кредитов кредитных организаций рассматривается исключительно как чрезвычайная мера. Данное обстоятельство, а также краткосрочный характер таких заимствований дают основания полагать, что возможные расходы на обслуживание долговых обязательств, возникшие в результате указанных заимствований, будут относительно невелики», — указали авторы.

Предполагается, что такие заимствования могут пойти на предоставление бюджетных кредитов, в том числе государственных кредитов иностранным государствам в рамках заключенных межправительственных соглашений, исполнение государственных гарантий Российской Федерации, компенсация по дореформенным сбережениям граждан при недостаточности суммы поступлений иных источников финансирования дефицита федерального бюджета (возврат бюджетных кредитов, в том числе государственных кредитов, приватизация федеральной собственности).

Отметим, что проект федерального бюджета на 2019−2021 годы — профицитный. Доходы превысят расходы на 1,932 трлн рублей.