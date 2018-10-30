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Свыше 200 млрд рублей направят власти Москвы на экологию

Экономика

Такая сумма предусмотрена в бюджете города на ближайшие три года

Свыше 200 млрд рублей направят власти Москвы на экологию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Москва, 30 октября 2018, 10:48 — REGNUM  В ближайшие три года в экологическую сферу Москвы планируются значительные финансовые вливания. Так, на эти цели столичные власти намерены выделить более 200 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

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Такая сумма предусмотрена в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы: более 200 млрд рублей на экологическую сферу, пишет ТАСС. Министр пояснила, что в проекте главного финансового документа эти расходы проходят по трём государственным программам.

«В 2019—2021 годах планируется стабильное увеличение доходов бюджета на уровне 5% и более. Устойчивые темпы поступления доходов позволяют обеспечить выполнение действующих и вновь принимаемых обязательств, прежде всего, социального характера и дальнейшее развитие социально-экономического комплекса города», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

Как сообщалось ранее, доходы столицы в 2019 году вырастут на 10,6% по сравнению с 2018 годом — до 2,3 трлн рублей, в 2020 году достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году — увеличатся до 2,6 трлн рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 2,6 трлн рублей, в 2020 году — 2,7 трлн рублей, в 2021 г. — 2,8 трлн рублей. По данным мэрии, дефицит бюджета города в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей, в 2020 году — 239,7 млрд рублей, в 2021 году — 179,9 млрд рублей.

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