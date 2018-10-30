Москва, , 10:47 — REGNUM Сегодня, 30 октября, рубль может начать коррекцию снижения против доллара и евро. Во-первых, причиной выступает окончания месяца. Трейдеры, спекулянты могут фиксировать прибыль по дорогому рублю. Во-вторых, технические уровни для рубля в паре с долларом США и для евро критичные. Рост рубля с сентября составил 3,5% по доллару и 4,5% по евро. Могут начать коррекцию. В-третьих, несмотря на то, что под конец октября нефть приостановилась в падении, валютные спекулянты еще не отыграли падение цен на рынке энергоресурсов почти на 11% с начала месяца, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Дополнительно стоит обратить внимание на динамику российской валюты за последние две с половиной недели. Рубль прекратил активное укрепление. Покупателя нет. Причиной оптимизма по рублю, в свое время, стала монетарная политика ЦБ РФ. Более вероятно, что можно будет ещё увидеть повышение ставки. Например, ЦБ РФ может повысить ставку на 0,25% до 7,75% уже в декабре — накануне повышения НДС», — пояснила эксперт.

Когда изменение налога отразится в ценах и инфляция достигнет пика в 5,6%-5,7%, Центробанк поднимет ее еще на 0,25%. Понимая такой расклад сил со стороны ЦБ РФ, трейдеры могут заранее откатывать валюту, чтоб выгоднее ее продать. То есть снова судьба рубля в руках спекулянтов.

«Если говорить о необходимости купить доллары и евро, наличные, либо для сбережения в долгосрочную перспективу, то курс еще не выгодный. Для краткосрочных покупок на ближайшие два дня сегодняшний курс стоит рассматривать как выгодный. Цели падения рубля небольшие: против доллара максимально на 66,05, а против евро на 75,30», — считает Сальникова.

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