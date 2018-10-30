В Свердловской области увеличен прожиточный минимум для пенсионеров

Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 8846 рублей. Соответствующее решение утвердил региональный парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Социальные доплаты коснутся 106 тыс. свердловчан. Дополнительное финансирование составит порядка 2,5 млрд рублей и будет произведено из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициатива об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров Свердловской области была рассмотрена на профильном комитете регионального парламента.

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Отметим, что прожиточный минимум ранее составлял 8511 рублей и увеличился на 335 рублей.