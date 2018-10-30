Вторник, 30 Октября 2018 года
11:34:04 МСК

В Свердловской области увеличен прожиточный минимум для пенсионеров

Экономика

На 335 рублей

В Свердловской области увеличен прожиточный минимум для пенсионеров
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Подачка

Екатеринбург, 30 октября 2018, 10:48 — REGNUM  В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 8846 рублей. Соответствующее решение утвердил региональный парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Социальные доплаты коснутся 106 тыс. свердловчан. Дополнительное финансирование составит порядка 2,5 млрд рублей и будет произведено из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициатива об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров Свердловской области была рассмотрена на профильном комитете регионального парламента.

Читайте также: На Урале прожиточный минимум для пенсионеров поднимут на 335 рублей

Отметим, что прожиточный минимум ранее составлял 8511 рублей и увеличился на 335 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация пенсий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить