Калужские таможенники перечислили в федеральный бюджет свыше 41 млрд рублей

Калуга, , 10:29 — REGNUM Внешнеторговый оборот Калужской таможни со странами дальнего и ближнего зарубежья за девять месяцев 2018 года составил порядка 4 млрд долларов. В федеральный бюджет перечислено свыше 41 млрд рублей, сообщает 30 октября корреспондент ИА REGNUM по информации начальника таможни Дмитрия Макарова.

По словам главы ведомства, внешнеэкономическую деятельность осуществляли 1046 участников. По таможенным процедурам было выпущено более 50 тыс. деклараций на товары. С начала 2018 года грузооборот превысил 1325 тыс. тонн.

«Сегодня мы используем новые методы работы, переходя от бумажных документов к электронным, тем самым сокращая сроки осуществления таможенных операций. Все это способствует эффективному выполнению возложенных на таможенников задач», — заявил Дмитрий Макаров.

Напомним, за аналогичный период 2017 года внешнеторговый оборот составил 3,22 млрд долларов. В федеральный бюджет было перечислено около 34 млрд рублей. Грузооборот за девять месяцев 2017 года превысил 1,18 млн тонн. По сравнению с аналогичным показателем 2016 года рост составил 37%.