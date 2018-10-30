Средняя зарплата на Украине выросла за год почти на 13%

Киев, , 10:29 — REGNUM В сентябре 2018 года средняя номинальная зарплата на Украине составила 9042 гривен или чуть более 21 тыс. рублей, сообщил 29 октября официальный сайт правительства страны.

Это в 2,4 раза больше показателя минимальной зарплаты и на 12,9% больше размера средней зарплаты в сентябре 2017 года, сказано в сообщении.

Наибольший уровень оплаты труда зафиксирован в IT-сфере, в фармацевтике, нефтепереработке, металлургии и сфере транспорта.

Напомним, по оценке министра социальной политики Украины Андрея Ревы, чтобы прекратить отток людей за пределы Украины средняя зарплата в стране должна достичь показателя 15 тыс. гривен или около 35 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Сейчас украинских мигрантов вдвое меньше, чем в 90-е годы — министр