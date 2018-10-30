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Средняя зарплата на Украине выросла за год почти на 13%

Экономика

Показатель инфляции за 2017 год — 13,7%

Киев, 30 октября 2018, 10:29 — REGNUM  В сентябре 2018 года средняя номинальная зарплата на Украине составила 9042 гривен или чуть более 21 тыс. рублей, сообщил 29 октября официальный сайт правительства страны.

Это в 2,4 раза больше показателя минимальной зарплаты и на 12,9% больше размера средней зарплаты в сентябре 2017 года, сказано в сообщении.

Наибольший уровень оплаты труда зафиксирован в IT-сфере, в фармацевтике, нефтепереработке, металлургии и сфере транспорта.

Напомним, по оценке министра социальной политики Украины Андрея Ревы, чтобы прекратить отток людей за пределы Украины средняя зарплата в стране должна достичь показателя 15 тыс. гривен или около 35 тыс. рублей в месяц.

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Социально-экономический кризис на Украине
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