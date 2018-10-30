В Екатеринбурге за первые шесть месяцев снизились поступления в казну

Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге за первое полугодие 2018 года было получено в городскую казну 9,39 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что составляет 48% к плану. Об этом в ходе заседания городской думы сообщила исполняющая обязанности начальника департамента финансов мэрии Анна Турунцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Турунцева уточнила, что снижения произошли по нескольким статьям бюджета. В частности сбор налога на имущество физических лиц составил 20% или 184 млн рублей. Связано это с тем, что срок уплаты налога за 2017 год установлен до 1 декабря 2018 года. Также только на 44,2% были получены доходы от аренды городского имущества — 285 млн рублей. По словам Анны Турунцевой, это связано с уменьшением арендных площадей из-за приватизации недвижимости и снижением дисциплины арендаторов. Снизились доходы и от аренды рекламных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Законодательное собрание Свердловской области приняло постановление об увеличении доходов региональной казны в 2018 году на 7,6 млрд рублей.

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